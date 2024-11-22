潘頓頭都大埋：耀寶慢閘問題愈來愈差！

潘頓周日主策「耀寶」角逐第9場三班1200米，但他對此駒的閘廂行為頗有疑慮。潘頓表示：「馬兒出閘欠佳是一個問題，牠最近兩仗運氣不錯，遇上偏快步速有助發揮，讓牠可乘勢上前；不過如果步速普通，馬兒的爭勝難度會增加，所以牠必須解決出閘問題。」

潘頓續說：「現在牠自哪個檔位起步並不重要，因為牠出閘十分笨拙緩慢，而且情況似乎愈來愈差，令人有點擔心。整體上，馬兒的表現則持續進步，上仗獲勝時演出優異，儘管末段要追回不少失地，但衝刺頗為強勁。」

周日另一焦點賽駒是沈集成麾下的「浪漫戰神」，此駒來港前稱為「嚴厲伯爵」，隸屬岳伯仁馬房在英國服役，曾勝出英國的表列賽，以及在英國及愛爾蘭的兩項1600米二級賽入位，今仗將首度在香港出賽，並由艾兆禮執韁。

現年3歲的「浪漫戰神」有望進軍明年的打吡大賽，除此駒之外，艾兆禮還夥拍「一定掂」出戰第6場四班1600米，但須克服13檔的挑戰。

艾兆禮說：「馬兒演出十分準繩，應可再次交出好表現。上仗馬兒曾於末段一度領先，我以為牠能打開勝門，但結果被內側的『昭易搵』超越。馬兒今仗增程角逐，我認為途程適合牠發揮，但假如能抽得較內檔則更理想。我會與姚本輝商討，看看他有甚麼部署。」