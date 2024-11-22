黃寶妮一招了又點？最緊要Work！

黃寶妮出道至今，以簡單放頭跑法加上10磅受讓優勢，已為其累積5W，對上兩次沙田日賽，更加愈放愈順連贏兩日，今期賽事出馬不多，擅放的「電訊巴打」由其出戰，練者徐雨石用人固然有針對性部署，另與黎昭昇首次合作近況復甦的「花好月盈」亦是機會分子，小妮子全力以赴下，有望擦出更多勝利火花。

雖然頭馬數字穩步上揚，但黃寶妮於陣上頻頻犯錯，上月亦曾就策騎「競馬一心」與「嘉應喝采」兩駒表現被抽秤，需要被轉介至騎術委員會，接受騎術改進課程。尚幸年輕人拚勁可嘉，吸取過實戰經驗後，暫時專注於牌仔最煞食之放頭必殺技爭取成績，表現亦告漸入佳境。

踏入11月份，黃寶妮對上兩次日賽，分別以「閃耀威龍」與「辣得金」快放掄元。今次賽事，由其出爭其士盃「電訊巴打」，人馬早於前仗泥地一哩已曾合作，頭3段締造超快步速並未放散跑第4，表現已算不俗，到上場返回谷草強項一哩，只輸不足1身位跑獲季軍，走勢持續復甦，今次以110超輕磅迎戰，騎者毫無懸念必然自行領放搗亂大局。

花好月盈四班突擊

至於與黎昭昇初次合作的「花好月盈」，以此駒今季降至五班打拚，兩場成績一亞一殿，今勻轉戰久未跑過田草場合，以上周五曾安排黃寶妮親試泥地大閘，居中跟跑走勢輕鬆，小妮子頭馬之中，今季首勝「不可擋」早於直路賽考牌成功，馬匹挾當前勇態加持，以超輕磅跑四班直路賽，機會不容忽視。