【日本盃】歌利巨人馬主派帽　過千馬迷逼爆東京街頭

明日(11月24日)日本東京競馬場將會舉行全日本馬迷引頸以待嘅2400米G1日本盃。年年日本盃都夠睇頭，不過今年日本盃3匹外隊馬「歌利巨人」、「多產巨匠」、「月正滿天」在歐洲賽績甚好，唔少馬迷都睇好今年外國代表可直搗黃龍。

其中「歌利巨人」贏完英皇錦標之後，馬匹75%股權轉手，由美國賽馬集團Resolute Racing買入，而美國大馬主John Stewart喺日本亦都表明已將全歐洲最好嘅草地中長途馬來挑戰日本盃，更向在場傳媒派「歌利巨人」特製帽，大家都好開心。

John Stewart唔止對傳媒有心，更於今日早上喺日本有樂町街頭派發「歌利巨人」周邊商品，結果引來過千馬迷逼爆有樂町，雖然大家都好有禮貌派好晒隊，但亦無可避免一度混亂，更有部分馬迷大叫「歌利巨人」名字，最後更需出動警察出動維持秩序，而John Stewart當然都有到場，更於網上表示感謝日本馬迷咁支持今日活動，同時亦發貼文道歉，因為冇預計過咁多人到場。John Stewart亦貼上一張有趣圖片，就係日本警察都想要簽名，非常有趣！