11月份失踪人口　巴度成績嚇人只得3個P

外籍騎師至今仲有賀銘年未開齋，但法國孖國另一位巴度，表現亦都令人失望，雖然至今都有5W响手，但呢個月份對佢嚟講，絕對係黑色11月，至今無馬贏之外，上陣次數唔少，至今都係跑咗3個季軍，睇怕呢個成績，肯定都會一班捧場客焦頭爛額。

其實以巴度嘅騎功，向來都保持極強競爭力，踏入新季開頭都唔錯，首戰開胡兼且上月仲贏場G3，點知跑落手風愈嚟愈差，依家加埋麥道朗，下個月仲有年青鄉里貝知仁殺到，11月餘下呢兩期賽事，都要積極追番啲數。

呢個星期日，巴度又有7場上陣機會，對上一次贏馬，上月底替方嘉柏勝出「大千世界」，今次再有關照，夥拍「超強六十」响田草出擊，以上場巴度接手，即刻响谷草1000米後上輸條頸殺入冷位，雖然轉場跑直路賽，以方家軍同幕後印系人士嘅深厚交情，再加上巴度心急破悶局，單係鬥志更值捧。

仲有尾場為廖康銘效力嘅「穿甲戰鷹」，一連兩仗由希威森上名，雖然騎者揀番隻「信心星」，但以兩位騎師功力比較，前駒由巴度接手，更加焉知非福，呢個馬房出擊令下，落飛情況係點，馬迷自己識執生。