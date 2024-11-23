續牌成功冀贏馬慶祝　湯普新「友」福到！

馬會在上星期公布，湯普新獲續牌至本季尾完結，對於本身只獲發3個月牌照的湯普新，可謂放下心頭大石。其實湯普新在初初來港時已帶同妻兒到港，冀可長駐發展，現時可騎到季尾，湯普新感謝香港馬會延續自己的牌照之餘，更感恩可在港策騎，雖然剛周三「魔法速遞」飲恨落敗，但希望可在今期賽事取得頭馬進帳，爭取更多支持。

今期沙田日賽，湯普新策騎4駒上陣，其中第3場四班1200米田草，鄭廐「帥帥友福」季內初出以及上季初出兩仗已經跑入亞軍，證明有一定能力。湯普新提及此駒時表示，「帥帥友福」出道3仗均抽10檔和14檔上陣，今次終於抽到5檔，看到排位表時真的鬆了一口氣，而騎者認為，「帥帥友福」3仗在外檔起步仍然跑近，表現令人滿意，由自己第一次策此駒在草地試閘已感覺到牠有能力，陣上亦不負所望。

今次「帥帥友福」排5檔起步，湯普新表示，以「帥帥友福」試閘可一放絕塵，加上今次初戴眼罩，無疑有一定優勢可上次領放，但其實最緊要是想馬兒可走得開心，加上排好檔跑法可添彈性，領放與否不重要，希望「帥帥友福」屆時暢順競跑就可。