【分分制勝】「應」聲上位　全靠潘頓收服

「嘉應駿馬」10月5日捐閘退出，10天後再試閘即一放而回。

「嘉應高昇」剛以1分7秒43破紀錄時間揚威G2馬會短途錦標，取勝姿態非常誇張。其實，歷來最快3場田草1200米賽事，均來自在11月份舉行的馬會短途錦標，或許入秋時分場地乾快，加上有關高速頭馬「嘉應高昇」、「蓮華生輝」及「金鑽貴人」都只孭123磅，負荷不重，遂可盡展所長。去到下月正本戲香港短途錦標時，「嘉應高昇」將改負126磅上陣，對牠而言不會構成阻力，再闖一關可以預期，當然能否再一次締佳速掄元，就要視乎場地狀況，而歷來香港短途錦標最佳時間是2007年「騏綵」造出1分7秒8，大炒「精英大師」4個多馬位。

現役「嘉應」系戰駒，多達11匹，除了「嘉應傳承」及「嘉應高昇」是長、短途王牌之外，部分3歲馬也極具潛力，早前「嘉應奇兵」配潘明輝出戰四班條件限制賽，成功打響頭炮，今期沙田日賽，輪到同線路的「嘉應駿馬」登場，值得關注。

第2場四班1000米草地，「嘉應駿馬」上季兩戰新馬賽，累積1亞1殿，其中1200米一役，在全面優勢下飲恨，可能鞍上人潘頓對牠信心過大，頭兩段快開46秒3，但馬兒或許長力未養成，臨尾幾步轉弱，屈居梗頸四。

「嘉應駿馬」今季剛轉3歲不久，成熟程度仍未十足，試閘經常煩躁不安，10月5日曾安排潘頓試谷閘，怎料馬兒捐閘而退出，不過騎者之後未有放手，10月中再親自試閘，結果「嘉應駿馬」一放絕塵，埋門進行最後試跑，扣韁跑來相當規矩，上力已足，脾氣顯著收斂。今仗復出回師最短途田草1000米，排9檔起步，預計可迅速沿最外欄領放，秋高氣爽場地夠快，擺前走肯定最着數，有望以快時間贏得在港首捷。

■明治朗