【張基焦點】樂威煌識走生位

周日有3場1600米賽事，其士盃一場形勢緊湊不值博，向其餘兩場埋手，第6場「樂威煌」一連兩仗跑第4表現循序漸進，期望賀銘年好好把握機會成功開齋。尾場「信心星」升三班連續兩仗於強組1400米得亞，增程排大外檔，換來更佳值博率。另外，新勝泥地短途「機械騎士」，仍屬熱門重心之選。告東尼剛於夜賽四喜臨門，「美麗邂逅」人馬至為合拍，評分復現有利，慎防「美麗」系爆完再爆。

第6場四班1600米草地，「樂威煌」上場初跑此程，起步稍慢賀銘年心急催騎跟前，導致馬匹搶口推進欠流暢，直路更遲遲未能望空，只跑第4餘勢未了，經過3場熱身，粗身馬勤跑下更加成熟收斂，晨課觀感快慢由人，今次抽排6檔，賀銘年吸取教訓，必然打醒精神走生位推進，稍留衝刺勝算極高。

第10場三班1600米草地，「信心星」6月接受喉部手術後，經過暑期充足時間復原，3轉4歲體質增強，以上季尾開刀前最後一仗，已能在陌生谷草跑1650米得季，今仗增程更無阻力，大外檔亦不會太擔心，腰長步大流於均速，希威森發揮擺前走馬匹，更值優先睇好。

第4場四班1200米泥地，「機械騎士」原本部署上周三跑四班谷草1200米，因打風腰斬賽事，隨即補番一課大閘再作部署，意識相當好，短時間內搵到新勝泥地途程再跑，爭勝把握遠勝谷戰，已定型之泥地好手，連捷機高。

第8場三班1400米草地，由於今場不乏存在疑點之熱門馬，倒不如冷敲「美麗邂逅」，近戰雖然不及上季鋒芒，評分下調已返回贏馬時水平，賽前試大閘屬東廐搏殺模式，今仗有權變身。