【進階選項】帥帥友福變自動波

踏入10月、11月澳紐兩地都有兩歲馬拍賣會舉行，亦吸引到不少香港馬主及練馬師入貨，當然兩歲馬已有試跑片段參考，步姿有得睇，外形亦成長得七七八八，對於香港馬圈即食文化有其吸引之處。隨着新加坡及澳門賽馬會落幕，剩下亞洲地區如日本亦不會買閹馬，故今年明顯成為香港買家戰場，由上月悉尼以至日前新西蘭Ready To Run，猶如一個海外版香港國際馬匹拍賣會。練馬師馬主懂自行入貨，香港馬會代理亦毋須插手，專注明年周歲馬巿場。

試閘加眼罩好搶鏡

馬王「浪漫勇士」是拍賣會生招牌，除上述獨特例子外，近季尚有不少成績理想，如上周勝出的「但求開心」似乎前景甚佳，而今午第3場「帥帥友福」同樣遲早上三班甚至二班。「小法寶」夾「新路向」女兒所出，點會是匹短途馬，暫時「帥帥友福」有打天才波感覺，前仗排10檔跟前輸少少，上場10檔卻拖後，結果姍姍來遲，今次賽前加眼罩試閘自動波嘭嘭聲一放而返，抽到5檔加上實力超級，擺前走順出頭機高。

第7場精英雲集的盃賽場合，「競駿輝煌」季內首戰氣管多血敗，上場賽前試閘明顯轉好，落場回師1400米可惜排大外檔，留前鬥後追回第5表現合乎預期。今場增程跑1600米，本身在愛爾蘭出道初期已跑一哩，阿加汗精品長力不用擔心，檔位轉好，可先今場幾匹主要對手過終點。