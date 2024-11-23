【論戰天下】堅韌力東京競馬場未輸過

雖然第44屆日本盃3匹海外賽駒近績理想，且國際評分都達120或以上，但翻查對上一匹奪冠的客軍是19年前「傲家聲」，似乎主隊馬在乾快場地仍佔得優勢。「勝局在望」新近在秋季天皇賞以雷霆萬鈞姿態打開季內勝門，不過鞍上人到底是現階段的武豊，是否每場均交出最高水準有疑問，三甲一席不能放棄但可博失誤。

布宜學去年憑「星映天下」闖入季軍，今屆原先未有着落，最後階段卻獲得「堅韌力」帥權。春季天皇賞輕微中暑，復出後卻遠赴英國跑國際錦標，長途跋涉未熱身兼路程略短，最終負於歐洲馬王「名戰古城」跑第5，而前一個名次第4是其後勝出法國凱旋門大賽的「才情麗驥」，如此條件不利下「堅韌力」有此表現絕對收貨。今次重返兩戰全勝的東京競馬場，以菊花賞蹄下敗將「鍵琴高奏」及「初日高升」可於寶塚及天秋跑亞軍，「堅韌力」要在日本盃打入三甲應該不難。

「駿天宮」去年在秋季天皇賞跑亞軍，負於「春秋分」，卻未有在日本盃列陣留力爭有馬紀念。今年部署稍變，上場秋季天皇賞受阻第4，今換上杜滿樂配搭更硬淨，可爭一席。

外隊馬中，蘇銘倫及莫雅均曾勝日本盃，比較上，雖然「多產巨匠」返去半個故鄉，但「歌利巨人」在英皇錦標一役的乾快場地表現更為亮麗，若然贏埋日本盃連同特別獎金可擸走近5,000萬港元，鬥志加零一必定拚盡。