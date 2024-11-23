【獨門秘技】尾場「天下」太平

近兩次賽事都有進帳的蘇偉賢馬房，今期出馬7匹，上半場似乎實力平平，反而下半場兩駒都具爭勝分量，值得留意。

第8場三班1400米草地，「金勝名駒」上季尾兩仗贏四班同程，姿態俱輕而易舉，且兩次都係C跑道，其實不太利後追，足以證明實力超級，今季初出即跑三班，早段跟不上步速留到接近包尾，居然仍有本事一條直路橫掃對手，看來三班都係過客，上仗再出落敗，首跑一哩未適應，輸3個半馬位不過不失，今仗即出王牌重返1400米，又揀贏馬的C跑道，面對同場大部分未有太多證明的自購馬，又有快馬「美麗邂逅」做步速，形勢應啱發揮。

第10場三班1600米草地，「縱橫天下」上季蘇偉賢接手，跑11次未勝但其實場場都接近，忠心但實力見盡，今季回落至65分起步，比最近一次贏馬時低分，在三班負磅不重，已具反彈條件，季內兩戰都用新配搭何澤堯，騎者發揮此類後追馬最擅長，難怪兩仗臨場都落飛，未上名都有獎金同樣輸個半馬位，前仗跟好位末段保持同程，上仗後追一段，一再試準，中年馬衝程略減，現時一哩應更合發揮，依然用何澤堯，應係時候交代。■西門獨

西門獨Q過關

第8場5金勝名駒

拖 1鑽石星空8展雄威11初戀

第10場12縱橫天下

拖 3盈妍威楓7魯班精神9信心星