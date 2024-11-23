【三重彩地帶】再遇「伯樂」　無寶不落

第5場三班1200米泥地，「包裝伯樂」前季配潘頓一出即勝，但之後卻未再沾手，以「包裝」系跟一哥向來合作緊密，此駒如此疏離算少見，但期間仍在同程取得勝仗，並非一招了，季內兩場走勢漸見到位，潘頓重新接手不似湊熱鬧。

「手到齊來」上場田草1200米放頭造快步速而末段斷唔晒，頗有進步感，澳門3戰沙地全上名，轉泥有的放矢。「自強不息」泥閘放返大勝勇態畢呈，惟評分處高位，位望較高。「德心知遇」及「勝意龍」路合兼有近績，可以信賴。

第9場三班1200米草地，「同祥和順」上季至今4次跑三班賽獲贏位各二，居三班屬班頂分子，季內兩場也循序漸進，速高有1檔配合如虎添翼，C欄走得快好世界。「耀寶」上場乘快步速之助後來居上，姿態甚勁，有能力上望100分，惟慢閘問題尚未解決。

「哈羅威」雖然四升三，但同程締速跟前兩駒相若，三班站穩綽綽有餘。「星運遨翔」上場初出同程因應排外檔關係焗留，末段輕描淡寫追近有點走光，試閘曾前置有一定速度，今次排檔內移或可主動一點。「愛馬善」準繩但評分漸見頂，「糖不甩」近仗愈跑愈進步，兩駒均是配腳之選。■海東