【耀眼精選】浪漫戰神具好馬天賦

馬匹係好敏感嘅動物，突然有聲響、燈光日照形成陰影，甚至地面有攤水都會觸動到佢哋高敏感神經，小則情緒波動失去控制，嚴重嘅話隨時連命仔都冇。

有做功課嘅朋友，都知道今季沙田草地跑道最後直路170米處出現兩截色，唔少馬都嚇到彈起，單係賽後報告已經至少有「飛躍精英」同「綫路盈樂」呢兩匹受害者，尤其係前駒今季頭3仗跑到最後直路都要表演一下佢嘅跳躍能力。慶幸係呢兩匹馬都無因為咁嚴重失平衝導致人仰馬翻。今年5月初高多芬新星Hidden Law贏G3車士達銀瓶，響衝線後收韁之際，因為跑道出現鴛鴦地，懷疑匹馬見到唔同色差錯腳，導致右前足斷開兩截要人道毀滅。所以保持跑道嘅一致性，對於人馬安全極其重要。

「浪漫戰神」終於開上前線，呢匹前古摩亞馬月初出試最後一組1650米泥閘。跑到大概1300米左右響三疊望空推進，因為附近係車輛出入口處，懷疑水車嘅軚痕令嗰段跑道線條由本來橫向變成縱向，搞到匹馬窒一窒幾乎舂咗落地。好彩意外發生響試閘同出閘無耐唔係最高速，唔係嘅話呢匹過千萬貴價貨分分鐘Total Loss。呢課閘反映「浪漫戰神」係匹觀察力強好聰明嘅馬，而且身手唔錯，擁有好馬嘅天賦。