【分秒在握】返一哩有幾勁？今次話你知

告東尼剛周三夜賽大發神威，旗下馬連番殺入三甲，而且更四喜臨門，馬場內嘩聲四起，「贏到你唔信」係適當的形容，但冷靜下來，這真是好事嗎？今次「話你知」重返3捷1600米，何澤堯重新接手，排外檔一樣夠殺。

其實馬場內爆冷，是司空見慣的事情，而馬房部署一日內連番出擊亦係慣常手法，但除了「爆笑」及「得道猴王」係有近績可循外，其實「開心勇駒」及「美麗奔馳」都無甚手影可捉，尤其告甩升正的「開心勇駒」，對上一仗跑包尾輸21個多馬位，雖然話係胃潰瘍情況好轉，但一來馬迷不會知情，二來短短兩個月由包尾變第1，這樣的賽果，真的值得吹奏？至於「美麗奔馳」若非有過關飛，肯定不止26倍，之前連續5仗三甲不入，但贏起來蝕晒位形勢惡劣都猶如天馬行空，進步之大之急，直令人咋舌。或許告東尼就有這個本事，可以將旗下馬突然大幅提升表現，但對於平凡如筆者，實在不太懂欣賞這樣的手法。

「話你知」上季開始納升軌，季尾一口氣在田草1600米取得連捷，踏入今季在1400米熱身一仗後，再次在1600米敲響勝鼓，上仗挑戰G3兼增程跑1800米，難度甚高之下亦追近只輸3位多，今次重返二班之外，亦跑回最合腳法1600米，雖然排13檔有點難度，但同場「健康愉快」、「電訊巴打」及「遨遊武士」都係快馬，有步速之下，相信「話你知」會更好追。

■長風

第7場 7話你知 12遨遊武士

10陽光勇士 9競駿輝煌