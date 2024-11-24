日本盃主客對峙　應總睇好巨人終止東瀛軍壟斷

今日轉播賽為2400米一級賽日本盃，馬會CEO應家柏先生分享心水。今年此賽其中兩匹參戰馬「歌利巨人」及「月正滿天」均已報爭12月8日的香港瓶，牠們冀能終止主隊馬已連續多年在日本盃贏馬的佳績。

對上一次海外賽駒能揚威日本盃已要追溯至19年前，今年除了「歌利巨人」及「月正滿天」之外，「多產巨匠」將代表岳伯仁馬房出戰。「歌利巨人」是今年日本盃中國際評分最高，今仗的騎師蘇銘倫於2014年憑「神威啟示」揚威日本盃。「歌利巨人」今仗排得較內檔位，本身喜跑偏快地，處此群具不俗爭勝及入位機會。

「多產巨匠」迄今已6奪一級賽冠軍，鞍上人莫雅兩年前策「飄揚青帆」勝出日本盃。「多產巨匠」今次排得中間檔位起步，應會留居馬群前半位置，在此三甲機會樂觀。德國代表「月正滿天」貴為去年德國打吡盟主，前仗在龐可立胯下勝出巴登大賽，上次挑戰凱旋門大賽時遇上軟慢地僅得第9名，看來跑偏快地可望更具威力。

日本佳駟中，日本打吡冠軍「勝局在望」看來會是主隊奪冠希望，此駒去年摘下有馬紀念賽，上仗則揚威秋季天皇賞。「勝局在望」慣常拍檔武豊早於1999年已首度攻下此賽，今次冀能第5度摘下桂冠，牠亦屬今賽另一匹具勝望及位望的戰馬。

「雪嶺熱點」屬於今年日本演出最佳的雌馬，較早時攻下日本橡樹大賽，上仗則捧走秋華賞。「雪嶺熱點」的騎師李慕華與武豊一樣，將會力爭第5次勝出日本盃，有望走入一席。