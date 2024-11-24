【賽後報告】潘頓話坐騎唔跟指示　安仔被告誡要操控韁繩

是日賽後報告撮要：

第1場：「廚師發辦」氣管內有很多血。

第3場：被查詢有關「帥帥友福」的騎法時，湯普新表示，坐騎於早段被「東方福寶」過頭，該駒其後在取得領先後隨即減慢步速，導致坐騎開始搶口。他說，他因而於接近700米處時將坐騎向外移出跟隨「包裝福星」，但坐騎持續搶口及未能穩定走勢。他又說，他因而於接近600米處時須將坐騎移至「包裝福星」外側以避開該駒的後蹄，坐騎其後因而在沒有遮擋下走外疊。

湯普新（「帥帥友福」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於過了1100米處後，他容許坐騎在尚未帶離「漣心星」向內斜跑，導致「漣心星」勒避「帥帥友福」。小組判罰湯普新由12月4日星期三開始停賽，直至12月9日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

第4場：賽後，艾道拿報告，「同喜」欠缺集中力，因此他向馬主及練馬師提議，坐騎加配眼罩或能獲益。

被查詢有關「皇龍飛將」在直路上的騎法時，潘頓表示，接近200米處時，他嘗試將坐騎移至「機械騎士」外側以望空，但坐騎未能對此作出反應，不願向外移出。他說，因此他決定將坐騎向內移入以在「機械騎士」與「郎善好施」之間望空，但該兩駒雙雙斜跑，坐騎繼而受困而未能望空，直至跑過50米處時移至「郎善好施」外側。小組考慮了潘頓的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

第5場：賽後，霍宏聲表示，是日首次角逐全天候跑道賽事的「手到齊來」不適應在此跑道上作賽。賽後，董明朗表示，他於接近150米處時擔心「怡勁力」有不妥，遂在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：賽後，何澤堯報告，「十二神將」於接近170米處時嘗試跳越跑道上顏色稍異之處。賽後，梁家俊報告，他獲指示嘗試讓「風雲」上前帶頭。他說，他因此於早段催策坐騎以遵從策騎指示。他又說，坐騎於早段未能超越內側馬匹，大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而在直路上墮退。練馬師丁冠豪確認所發出的指示，並表示他基於此駒近仗在留後競跑下表現欠佳而發出有關指示。

第7場：「陽光勇士」最後200米內閃，難以被力策至終點。

第8場：「共同輝煌」被發現右後腿不良於行。

第9場：賽後，田泰安表示，「愛馬善」不適應中段沿途在「哈羅威」內側競跑，直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後，艾兆禮報告，「哈羅威」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而在直路上衝刺僅屬一般。「星運遨翔」被發現流鼻血。

第10場：被查詢有關「金佰令」於末段的騎法時，田泰安表示，他於接近一百米處時將坐騎移至「信心星」外側，其後嘗試以右手開鞭。他說，他開始這樣做時在一段短途程上左邊韁繩脫手，繼而重拾韁繩並能夠繼續全力催策坐騎至終點。小組告誡田泰安，他應盡可能確保妥善控制韁繩。

一般事項：

第7場賽後，草地跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第7場的場地為「好至快地」。