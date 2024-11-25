【蹄聲妙影】馬場新閘起到視覺威懾

沙田馬場近會所一個閘口，增設了一部旋轉門電閘機，不排除將來有人臉識別。

經濟不景氣，近年罪案的確多咗，斬人新聞不是新鮮事，大家身處「大刀會」，真係要多加留意身邊事物。至於馬場亦不乏「刀客」，講緊嘅係包括揸相機搵食嘅東星，同埋朝思暮想用刀仔鋸到大樹嘅一群。偶爾去公眾席逛逛，尤其開跑前，班「刀客」磨刀霍霍嘅畫面，以為佢哋考緊DSE，同埋即使係西裝友，抑或背心短褲都好，大家咁高咁大，隨時都可搭嗲傾到兩嘴，呢種獨特文化真係要好好保存。

講開文化，自從施政報告點名推動賽馬旅遊，近幾期賽事明顯多咗旅行團入場觀賽，馬會相關部門效率果然高，好讓佢哋盡早體驗香港賽馬文化，畢竟未來投注額需要新力量注入，以保持對社會穩定嘅回饋，不過啲旅行團則會經特別通道入場，所以不會影響到散客條隊，東星不時去公眾席門口暗中觀察，秩序大致良好。

至於員工方面，馬會都好體貼，近日有部新旋轉門電閘機擺咗喺沙田馬場近會所一個閘口，當堂起到視覺威懾作用，而且既可讓員工用職員證輕鬆嘟一嘟，就能入場開工，不排除將來有人臉識別，同時亦減輕了保安員工作量。早前有朝落晨操，咁啱呢部嘢首日啟用，保安哥哥搵東星張記者證試下嘟，點知原來唔work，原來程式員冇寫，得嘅話日後大家好辦事，暫時都要勞煩保安哥哥繼續清晨出來「迎賓」！

初步提供:

第一場(1)大將+(11)樂天派

第四場(1)盈益善+(6)亞福得寶

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星