今期三T威武寶寶做膽

雖然今次特別彩池未有多寶，但很多馬迷也習慣投注大彩池，今期谷戰跑9場，記得三T編在第5場、第6場及第7場，麥道朗坐騎「至合拍」及「閃電」俱排內檔起步，當然要吼實，另艾道拿接手的「仁仁之寶」佔班利及「威武寶寶」排1檔好位，同樣值得重視。

三T頭關第5場四班1200米，聖安度挑戰碟，黎廐「仁仁之寶」向來四班佔優，初戴開縫眼罩夠進取，黎昭昇上周憑「勇霸龍」於谷草贏馬捧盃，手風轉順，「仁仁之寶」今季兩戰熱身充足，狀態有望再進一步，突然改用開縫眼罩，且埋門艾道拿親跳，部署積極，機會勿看輕。

三T次關第6場四班1200米，蔡約翰安排「金匯昇昇」改配麥道朗已盡顯搏殺心意。至於賀廐「威武寶寶」前仗谷草1000米獲亞軍，上仗跑谷草1200米留得頗後下僅追回第6名，吸收經驗後今排1檔好位，5歲馬有權打開勝門，值得做膽。

三T尾關第7場四班1200米，羅廐「美麗緣分」上仗在艾兆禮胯下追贏「勇霸龍」勝出，今回續居四班再戰兩捷路程，後上馬趁勇可添食。配腳中，「運來伍寶」轉游廐初出有配備改動，宜先兼顧。韋廐「光輝所願」早前曾交出過好走勢，今排2檔好位也要提防。