周三夜賽　沈廐3駒又幫襯老麥！

沈集成與麥道朗憑「浪漫勇士」攜手捧走二級賽馬會盃後，現時騎練目標放在12月8日國際賽日，務求讓此匹香港馬王3奪香港盃。再睇練者最近連贏6期，搏殺手風正順，今次谷草夜賽派5駒列陣，與麥道朗緊密合作，攜手的「至合拍」、「閃電」及「連連幸運」近況俱勇，黃金拍檔有權數胡，一於買此3駒獨贏過關！

上季麥道朗11月尾來港客串個多月短短時間，沈集成給予充足子彈支持，留意騎練合作取得4W，撇除馬王「浪漫勇士」捧走香港盃，其餘3W有兩場頭馬來自谷草，有趣是竟然合作未有跑獲亞軍及季軍馬匹，一係贏一係輸，循此數據入手，今次谷戰不妨直接買此對組合獨贏！

第5場四班1200米，「至合拍」上季3月才在港出賽，跑至第3仗即於同程贏馬，今季同樣跑了兩場，熱身充足，而且上仗沿途更被頂在三疊處劣勢，最後100米才乏力，表現絕對不差，今隔兩星期捲土重來，4歲馬本身上升空間大，麥道朗接手應有把握一擊即中。

第7場四班1200米，「閃電」除了擅跑泥地，上季於谷草同程評65分及70分取得連勝，今季跑過4仗後現時減至52分，當然着數。而且上仗跑泥地短途追得殿軍，演出回勇，更要留意9月及10月各上陣兩次，密密跑之後今次手法突然有變，10月23日跑完隔兩日便往從化，於當地回夠氣相隔一個月才再攻，在從化試1200米草閘追得第1名，狀態重上高位，用麥道朗重返谷草勝途，必有信心重開勝門。

第8場三班1000米，自購馬「連連幸運」於7月在港開操，首戰跑田草直路賽敗後即轉戰谷草1000米，一連兩仗配希威森上名，前仗後上而剛戰跟前跑，跑法極具彈性，且證明擅跑急彎。今次改配麥道朗有望跑高一線，除了買獨贏，也可以進取些做三重彩單式馬膽。