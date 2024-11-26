勝萬金初捷擺慶功！下仗劍指12．4國際騎師錦標賽

告東尼馬房「勝萬金」上季在四班屢現走勢，今季跑完一場田草1000米之後由潘頓接手，人馬合作全上名，當中10月30日一仗更成功一放到底取得服役首捷。「勝萬金」4位馬主方富源何國成、方奕聰與劉樺曄昨晚(11月25日)在沙田區一酒店擺《勝萬金初捷慶功宴》，合共筵開6席，4位馬主宴請了其他馬主好友，而告東尼、潘頓亦有攜眷出席晚宴。主人家更請來獨立歌手Zita謝霈臻和Errol獻唱多首名曲，席間又有遊戲、抽獎環節，眾人亦盡興而歸。

雖然「勝萬金」只贏一場五班賽，但其實4位馬主都認為養馬最緊要開心，其中方富源名下除了「勝萬金」之外，他亦是「合夥奔馳」馬主之一，另外，劉樺曄和何國成過往養過團體馬「盈嵐」，不約而同，3駒均只由潘頓贏馬，連同「勝萬金」，潘頓合共為他們取得12場勝仗，當然是福將，所以大家都特意擺慶功慶祝。除了慶功之外，4位馬主亦已為人父，席間不忘宣揚父愛，希望子女健康快樂，亦會好好愛錫他們。另外，其中一位馬主方奕聰是「極速贏」、「澳華威威」的馬主。

「勝萬金」將於12月4日國際騎師錦標賽出戰四班1000米谷草，此場賽事相信會是國際騎師錦標賽其中一關，4位馬主當然希望抽到好檔和好騎師出戰，在四班爭取佳績。而「勝萬金」在11月19日試1050米泥閘亦都大勝5個半馬位勝出，已做好作戰準備。