騎師賽前夕　何澤堯600W到手？

何澤堯自從於馬會一哩錦標策騎「錶之銀河」失諸交臂，連勝斷纜手風轉差，已經連續3期賽事交白卷，周三晚他有8匹坐騎，不乏實力分子如「盈益善」及「添開心」等，務必盡快走出低潮，衝擊從騎以來600W之餘，並為下周三出戰國際騎師錦標賽壯聲勢。

本地騎師何澤堯下周三將以上屆國際騎師錦標賽冠軍身份全力衞冕，相信他期望盡快打破近期悶局，周三晚強勢而來，爭取頭馬牌面不俗，望能重響勝鼓，成為歷來第11位達到600W里程碑的香港騎師。

今戰何澤堯首匹坐騎「電路十號」列陣第2場五班1000米，隨時有望帶來勝利，上仗由其接手於谷草1000米後上跑第4，起步受擠居後競跑，直路追勢相當養眼，質新馬跑五班形勢十分有利，人馬經過上次合作，今仗再度攜手抽排1檔起步，有權變身。

此外，今季力撐之呂健威，伍鵬志兩廐亦有支持，當中伍鵬志麾下出戰第8場三班1000米之「添開心」，在配備變動上更加展現戰意，雖然今季於三班未嘗取勝，但卻一再接近，即使上場於同程前段跟得吃力，但末段仍能逐步收復失地，只敗於今次再碰頭的「馬力」個半身位得第6名，今仗初戴眼罩有針對性部署，再由周俊樂換上何澤堯，威力截然不同。

盈益善挑戰大長途

至於角逐第4場四班2200米的「盈益善」，何澤堯與游達榮今季靠此駒擦出火花，上仗轉場於田草增程跑2000米仍能上名，已算有交代。其實此駒大可留力於下月11日再報爭贏馬路程谷草1800米，練者卻選擇提前向大長途進軍，看來睇重馬匹氣量能應付，加上人馬合拍，可視為鞍上人周三晚衝擊600W重要籌碼之一。