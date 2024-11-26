【賽馬以外】呢位仁兄隨時改變世界馬壇？

賽馬呢樣嘢都算係有錢人玩意，當然你可以話平有平玩，有時見到啲馬匹周歲馬去到幾千蚊澳元都有，唔少馬迷都買得起，同埋依家咁多賽馬團體，可以分擔吓愈來愈貴嘅養馬費，想過吓馬主癮，門檻又未必真係咁高。不過，如果想喺世界馬壇構成一定影響力？有時又真係未必有錢就可以做到，事關就算唔太認識海外馬圈，應該都有聽到古摩亞、高多芬、阿加汗等賽馬大陣營啩，佢哋唔止贏大賽，亦擁有唔少出色種馬，近年亦有唔少中東油王擴大賽馬版圖，日本方面就梗係要講社台牧場嘅吉田家族。咁香港呢邊，即使無育馬業，但蕭百君嘅「紅黑兵團」、郭少明嘅「美麗」系同埋最近楊建文嘅「錶」系，角色亦愈嚟愈重要。不過，筆者最近有幸見識到「歌利巨人」馬主，來自美國新興賽馬集團嘅Resolute Racing話事人John Stewart嘅一言一行，覺得呢位仁兄肯定會對世界馬壇構成衝擊。

其實喺John Stewart購入「歌利巨人」股權之前，筆者真係對此位美國馬主一無所知，但原來佢只係第一年參與賽馬運動，已經咁肯使錢，佢亦獲得美國2024年最佳新馬主殊榮，正因為佢係初哥，自然對好多賽馬界約定俗成嘅嘢表示懷疑，覺得係咪可以用另一啲方法解決。就以法國凱旋門大賽為例，一直以嚟都係唔畀閹馬參與，但佢就問點解係咁，點解要作出呢啲限制，事關佢覺得既然佢引入嘅「歌利巨人」喺今年英皇錦標擊敗咁多強敵，竟然因為閹咗，就冇得跑同樣都係2400米嘅歐洲最重要一級賽，佢覺得毫無理由。

另一邊廂，雖然John Stewart今次可以派「歌利巨人」出戰日本盃，但佢對日本馬圈亦有唔少批評，就係覺得當地嘅保護政策太嚴重，唔畀機會佢可以喺日本養馬做馬主，佢覺得呢個世界有競爭先有進步，日本貴為其中一位最先進嘅賽馬地區，唔應該限制海外馬主喺當地養馬，而佢係嗰種要做就要做到最好嗰類人。而佢對賽馬嘅熱誠又絕對唔使懷疑，邊會有馬主會嘗試喺東京旺區街頭，派啲為自己愛駒製作嘅精品，佢仲要親自到場自己派，又同啲馬迷簽名，呢啲打成一片，讓大家都享受賽馬嘅作風，真係好新鮮。

同即將重返白宮嘅美國新任總統特朗普一樣，John Stewart亦係一會非常擅用社交平台嘅馬主，筆者睇個佢出嘅一個post，話佢哋正尋找最出色嘅2歲泥地賽駒，務求爭奪明年嘅美國三冠大賽首關肯塔基打吡大賽，兼且願意畀10%嘅佣金畀介紹人，如果可以順利贏埋打吡，就會額外再加獎金，佢仲話已經收到唔少offer兼且已經成交，亦唔介意大家繼續為佢哋介紹高質賽駒。要知道唔少種馬都係畀歐洲賽馬大集團壟斷，更搵到一匹好馬並唔容易，但重賞之下必有勇夫，John正正用不同方法嘗試打破壟斷局面，單係呢份決心已經非常難得，最近睇報道都知佢亦想喺澳洲擴展勢力。究竟最終係三分鐘熱度，抑或成為世界馬壇一股新勢力，不妨拭目以待。

■山無陵