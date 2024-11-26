【香港短途錦標】星迷練馬師誓破盲門KO嘉應高昇

英國練馬師白祈達對香港馬壇毫不陌生，既為本港一些最著名馬主練馬，也曾兩度派馬角逐香港瓶。今年，他派遣「星迷」角逐香港短途錦標。

白祈達談及「星迷」時說：「馬兒在加州出賽後狀態良佳，難以斷定牠是否有力爭標，但看來沙田賽道非常適合牠。牠在轉一個彎及平坦的賽道上表現最佳，例如約克、德爾馬及聖雅尼塔馬場，所以我期待牠在沙田上陣。」

「星迷」勝出育馬者盃草地短途大賽，首次揚威一級賽，由於表現出色，某程度上讓馬主願意為此駒補充報名參戰香港國際賽事。白祈達固然盼望「星迷」乘勝追擊，但也坦言「嘉應高昇」上仗的取勝姿態讓他留下深刻印象。白祈達說︰「『嘉應高昇』上仗看似勢不可當，但說到底我必須安排馬兒角逐適合的賽事。倘若我們錯過在香港參賽的機會，便需等待一段長時間才能遇上適合牠的賽事。」

「星迷」去年在育馬者盃兩歲馬草地短途錦標跑入季席，其後在今年的杜拜嘉年華賽期兩度跑入位置，服役至今已上陣18次，僅兩度小休，不過白祈達認為該駒無論性格與體格均適合四出征戰，他說：「馬兒兩歲時曾前往聖雅尼塔作賽，當時充分展現對遠征的熱愛，今年也一樣。」

「星迷」在爭勝路上還需突破一項重要數據，便是英國訓練的賽駒從未曾勝出香港短途錦標。白祈達說：「這項賽事是馬壇全年的壓軸大賽，或許這是原因之一。這些年來，歐洲短途馬的成績確不如澳洲及香港，不過這不是定律，當年在香港取得彪炳成績的『大運財』，赴港前便來自愛爾蘭的李漢聲馬房，我認為我們未有安排合適的馬匹來港參賽，也可能是時機不對。」