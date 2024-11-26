【張基焦點】極速之子操勇出擊

第1場五班1800米，「極速之子」2歲時於英國上陣，曾於當地膠沙地交出成績，但來港早期卻完全未適應水土，之後再跑泥地也無表現，今季落到五班，季內復出戰賽前在從化試閘大敗，狀態平平下留住衝卻追至第5名，只輸兩個多馬位，之後再跑泥地大敗，然後就右前腿不良於行，傷愈復出跑田草一哩表現一般，剛戰擺前走不合馬性，拉士仍保持走勢得殿軍，今次再做工夫，埋門彈閘見靚，今回檔佳態勇，用回最佳跑法可變身。

第9場三班1800米，「建測羣英」澳洲自購馬難得來港後有進步，演出算穩定，上仗轉彎有意外才大敗，復課試泥閘無問題，今次起用人馬曾3捷最合拍的周俊樂，增程跑1800米問題不大，抽3檔而對手搏得多，形勢有利可勝。

第4場四班2200米，「亞福得寶」屬正宗大長途馬，進度自然來得比較慢，朝早一直見重身，但剛戰用眼罩即使留後亦追至第4名，復課喜見大馬終於輕身，畢竟本身於澳洲是守好位跑，增程路合可爭。

第7場四班1200米，「閃電」現時草優於泥，上季兩度於此程建功後減分，目前已落到四班，剛戰卻跑泥地擺明不是目標，也後追得第4名，今回重返首本路程用麥道朗，要捧。