【進階選項】麥道朗真係至合拍

隨着日本盃落幕，「多產巨匠」未能勝出，2024年全球最佳騎師由麥道朗以160分勝出，繼2021年後第2次封王，排第2位是莫雅、第3布宜學，第4是韋紀力。戴圖理及莫雅各自4度成為一哥仍是最佳，而這個排名榜是以12、6、4計分法，統計全球百大一級賽，由12月香港國際賽事至日本盃為終結，換言之即使武豊再贏多屆有馬紀念，積分亦只會計算於明年。

麥道朗贏9項G1，馬王「浪漫勇士」功不可沒，加埋其餘華禮納的賽駒，令他再度封王，莫雅得到巴利多爾支持，8項一級賽在手成績亦佳，至於布宜學當然全靠「桀驁之戀」為他搶回不少分數。麥道朗重臨客串1個月，波士華禮納周日亦現身馬場，今期第5場初策沈廐「至合拍」，馬名套用在這個組合啱晒。

排2檔可守好位

「至合拍」今季復出加眼罩，初出貼欄不為已甚，上場出閘後大力推騎上前，賽後報告布文表示坐騎跑來過於搶口，因而未能以勁勢衝刺，口講的與我眼看的發揮完全不一樣。今場除眼罩換麥道朗排2檔，出閘後可以守天然包廂好位，期望交回上季贏馬時追勁。

同樣地，第7場「閃電」跑法亦是留前鬥後，目前評分已遠低於上季贏馬時水平，剛戰初戴眼罩跑泥地復現追勢，麥道朗跑後上馬朝氣十足，與布文屬兩個不同風格，重返勝途排好檔機會甚高。