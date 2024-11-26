【三重彩地帶】連場後勁「風」捲殘雲

第2場五班1000米，「前風」近3仗谷草1200米均排10檔，未跑先輸形勢，惟仍造最快末段追近，7歲馬戰鬥力保持，今次索性跑檔位影響較小的1000米，查實兩戰同程獲季殿均為三班賽，雖然已是咸豐年，但起碼證明合發揮，楊明綸騎過曾上名亦合拍。

「開心馬」今季4戰漸入佳境，跑起狀態配合落班，應有攻堅意欲。「連連勝利」投游廐兩戰先亞後敗，復課試閘操勇再來，起用贏馬拍檔潘明輝夠誠意。「電路十號」上場遇意外仍後追獲殿，自購馬評分新低可摸底反彈。「天分高」今季4戰2P，另兩場落敗均氣管有痰，只要健康喼到，居五班稍佔上風。

第4場四班2200米，「盈益善」投游廐3戰獲冠亞季，表現穩中有進，馬房亦令人較有信心。「皇仁福星」以往一哩首本，今季2P卻跑1800米，性能轉型韌力有增，今次挑戰長途非無的放矢。「亞福得寶」上場後追獲殿，自購馬減夠分終有像樣的走勢，在澳洲3歲時已贏2100米，今次路程用武有地。「符號」剛戰田草長直路未能放返，但表現未算太差，回師主場谷草短直路較有把握。「管之友」潘頓5次效力獲1W3P，今次肯垂青這匹久沉分子，應有一定信心。■海東