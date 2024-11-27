【耀眼精選】越駿開心已攞足經驗

近排興同日連珠炮發，繼上個禮拜三告東尼全晚7駒取4W2Q，啱啱嘅日賽輪到佢嘅舊伙記巫偉傑騷哥利，先憑「智勝龍」同「美麗老撾」食出第1口孖寶，跟手再贏「越野大師」完成帽子戲法。呢個馬房11月攻勢全面展開，近7期交出8W，相信頭馬會陸續有來。

今次第3場，筆者想博多次巫偉傑嘅「越駿開心」。呢匹馬兩個禮拜前首次亮相，即跑講求氣量嘅谷草1650米。當晚之所以揀呢匹初出馬，主因係睇過呢匹馬試閘，試1600米同1700米明顯好過短途，顯示極可能係匹有長力嘅「萬利時」子嗣。最終未能跑入前列確實有少少失望，不過重組整場賽事，呢匹馬其實表現唔算太差。早段鞍上人一心想切入二疊，可惜內側有「天天得樂」頂住被迫首次過終點後要推幾步搶前，要去到1270米左右先埋到二疊。入末彎前為保住位置鞍上人再次推策加速，響大半程冇乜回氣位下，直路自然唔夠「天天得樂」衝，加上最後300持續被「青春力量」壓向內，兼且後駒騎師楊明綸嘅馬鞭響正馬頭前揖揖揚揚，搞到「越駿開心」想衝都冇得衝，到拉士50米楊明綸收番埋條鞭，先至可以衝幾步。呢場地標戰嘅實際表現，其實遠遠好過紙上賽績，吸取經驗後再戰一哩，應可提升名次。