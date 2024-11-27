【分秒在握】君子自然當仁不讓

容天鵬今季陷入前所未有的低潮，連帶其好拍檔周俊樂成績亦大受影響，而容廐暫獲的唯一頭馬「時尚風趣」亦係周俊樂勝出。容天鵬退休在即，但周俊樂尚有大把日子，因此必須振作以破悶局，今次重策「謙謙君子」，可捧。

周俊樂上季頭馬的兩大泉源，除了容天鵬馬房，亦贏不少沈廐馬，但季內與後者合作15次悉數三甲不入，看來亦係悶局待破。今次葉楚航向騎者伸出友誼之手，將降班分子「謙謙君子」重交其手，自然值得多加留意。

其實「謙謙君子」上季尾曾兩度配周俊樂上陣，結果首度合作，就成功在谷草1000米後上追入第2，僅不敵路程專家兼早早走甩的「輗多福」。翌仗人馬再臨，依然係跑同程，留得冇咁後之下，即成功打開勝門，勇挫「勁無敵」。睇番此駒上季贏馬時，係跑五班谷草1000米兼孭130磅，今次同樣係跑五班谷草1000米，雖然孭133磅重咗少少，但按理絕對有得鬥。

其實「謙謙君子」上季贏完之後就回升上四班，結果上季尾至今季都未能再入三甲，不過上次此駒在四班出賽，跑同程都只係輸四分三馬位，反映此駒就算跑四班亦有得爭，更何況今次出爭五班？事實上此駒上仗跑梗頸四，發揮亦係麻麻，轉彎前走出三疊，入直路就走出最外疊，蝕位甚多之下衝得好，純粹係馬匹有實力，上仗之後早早就交畀周俊樂過檔，睇嚟今次落班用王牌出擊，係早就安排好嘅部署。

■長風

第2場 1謙謙君子 2連連勝利

7電路十號 6天分高