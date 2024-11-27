英國超級新人王　下周展開澳洲客串之旅

英國超級新人王劉見龍，趁住歇冬期將會南下繼續豐富自己策騎閱歷，下星期將會抵達悉尼，並會响下周五(12月3日)於蘭域肯辛頓馬場披甲熱身，翌日就會响玫瑰崗馬場，首度响當地城市馬場上陣。

劉見龍雖然只係响2022年10月至出道，但响2023年已經成為冠軍見習騎師，而剛結束嘅平地賽季，首個賽季以大師分身分出戰，憑97W排第四名 比起前冠軍布宜學81W，排名更高。年青人嘅個歇冬期一於放眼世界，而佢表示希望可以效法莫艾誠、杜俊誠同馬昆等人，亦曾藉澳洲客串經驗，在戰略掌握上可以更加精進自己騎技。

正係有麝自然香，劉見龍雖然只係以新人王身分前往澳洲客串，但已獲唔少著名倉主撐場，當中包括活候夫人與凌靄琛兩大女巨頭，甚至另一重量級人馬奧詩，亦表示會提供支持。

今次劉見龍响澳洲客串，搵到近季馬昆响悉尼客串嘅經理人Shaun Flaherty幫手物色座騎，至於今年無份來港跑騎師賽嘅馬昆，澳洲客串常客又點會少佢份，暫時專注於日本客串，期滿先返英國過聖誕，稍事休息，2月起就會捲土重來，再飛悉尼客串，直至秋季嘉年華賽期止。