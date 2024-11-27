別具風味助手大有來頭　曾經兩度出戰香港國際賽...

對於一手負責法國賽駒「別具風味」在港操練嘅隨行助手，或者馬迷未必對佢有印象，但來頭就絕對唔少，分屬當地已退役嘅一位猛將貝朗廸(Branck Blondel)，原來更巴閉嘅仲係，香港對佢並唔陌生，因為已經曾經來港兩度夥拍法國名駒「天鷹翱翔」，於2009年同2010年，分別出戰香港瓶同香港盃。

貝朗廸响法國做騎師嘅年代，雖然嘅隨行助手，或者馬迷未必對佢有印象，但來頭就絕對唔少，分屬當地已退役嘅一位猛將貝朗廸(Branck Blondel)，原來更巴閉嘅仲係，香港對佢並唔陌生，因為曾經兩度夥拍法國名駒「天鷹翱翔」，於2009年同2010年，先後來港出戰香港瓶同香港盃。

貝朗廸响法國做騎師嘅年代，雖然唔係風頭躉，亦係入於實而不華，一直都係前列騎師，最佳成績就係2016年曾於法國騎師榜排第4位，而响2019年佢亦去過日本客串，不過隨住造磅困擾，佢就响2022年宣布掛靴，然後退居幕後，依家仲成為練馬師雷理雅嘅得力愛將。

隨住「別具風味」遠征澳洲轉戰香港，貝朗廸跟隨來港，一手負責呢匹馬嘅操練，雷理雅亦不諱言貝朗廸對於香港競賽環境熟悉，負責「別具風味」備戰進度，絕對係不二人選，對於選擇一早來港投入操練，盡快熟習水土擺明有針對性部署，又睇吓呢匹「別具風味」响貝朗廸悉心調教下，响今屆賽事會唔會有精彩表現。

此外，英國賽駒「港邊小區」今朝亦有露面，由外籍助手負責慢跳三段。