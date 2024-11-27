贏金鷹被罰上訴審結　范奕倫停賽照舊罰款減半

范奕倫月初夥拍「湖林麗城」(Lake Forest)攻下澳洲最高獎金4歲1500米金鷹錦標，卻因被判危險策騎，判其破紀錄罰款高達10萬澳元，兼且停賽一個月，當事人對於罰款過重並不服氣提出上訴，昨日終於審結，范奕倫透過律師Wayne Pasterfield辯護，終於獲得減半，而停賽罰則已經執行階段。

在今屆金鷹錦標，范奕倫於直路沿內疊取位，千軍萬馬殺出重圍，但賽後首席受薪董事韋敦產，認為判罰尺度已超越不小心策騎，屬於危除策騎，因此必需重罰，判罰10萬澳元屬於歷來最高罰款數字，而范奕倫勝出今場賽事為頭馬獎金5%，獲得262,500澳元，一旦被罰10萬澳元，的確相當嚴苛，如今減半只罰5萬澳元，對於現時正在停賽嘅范奕倫，事件總算告一段落。

至於今場跑獲亞軍「別具風格」法國騎師敖朗力(Antonio Orani)，亦因末段外閃阻及後面馬匹，被罰3萬澳元及停賽一個月，然而當事人並未對罰則不滿提出任何上訴。