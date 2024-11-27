由農鄉小子變馬壇巨人　齋月國際賽後駐港交廖康銘訓練

馬主張月勝於上月初在巴黎購入「齋月」及「悉力」，並安排於12月8日在沙田角逐香港國際賽事，為日後更投入香港賽馬踏出重要的一步。

「齋月」早前在巴黎隆尚攻下二級賽韋士登錦標，賽後數小時即以150萬歐元(約1,227萬港元)易手，今次夥拍莫雅競逐香港一哩錦標。至於身價130萬歐元(約1,063萬港元)的「悉力」，則會在蘇銘倫胯下出爭香港盃。今次兩駒遠道而戰，鞍上人將會穿上代表張月勝的深綠配白綵衣上陣。

張月勝近年透過名下的Yulong Investments擴展育馬及賽馬事業，初期取得的重要勝仗，包括2022年憑「神奇湖」攻下愛爾蘭橡樹大賽，隨後也投入大量資金購買週歲馬、幼馬、具往績馬匹及母馬。Yulong的賽馬經理Vin Cox表示︰「張先生享受在大賽日置身凱旋門的感覺，也喜歡育馬及希望憑一些佳駟取得頭馬。他也相當注重商業成效，希望質量兼備。他的抱負是建立兼具商業價值及口碑的配種名冊。」

張月勝購入「齋月」及「悉力」的數星期後，名下「精緻之道」在墨爾本揚威一級賽覺士盾，此匹雌馬現時被視為澳洲最佳賽駒。Vin Cox說：「我們曾考慮讓牠到香港出賽，最終認為最好還是先讓馬兒休息，並以澳洲的秋季大賽為目標，包括4月在悉尼舉行的一級賽女皇伊利沙伯錦標。我們不會安排牠返歐洲出賽，因為澳洲已經有很多適合賽事，如果馬兒持續表現良好，我們很想牠再次角逐覺士盾。」

Vin Cox表示「精緻之道」攻下覺士盾，是馬主參與賽馬後最興奮的一刻，他說：「不過不足兩星期後便被蓋過，因為本地培育的『珍惜當下』在費明頓揚威一級賽維多利亞賽馬會橡樹大賽。張先生擁有『珍惜當下』的父系Alabama Express，並在母馬週歲時便已經購入牠，其後曾讓該匹母馬出賽。『珍惜當下』在我們的牧場成長，而且撐過了一年多前的洪水，當時牧場及牧場內的所有牲口都受到影響。然後馬兒勝出了一級賽，令張先生雀躍萬分。」

張月勝來自內蒙古，以煤礦業起家，逐漸拓展多元業務，最終打造出市值數十億的商業帝國，而他正計劃進一步投入香港賽馬。Vin Cox說：「張先生透過中國內地的業務，在香港人脈甚廣。安排賽駒在香港出賽一直是他的計劃，他和女兒April都很期待日後有更多的名下賽駒在香港上陣。」

「齋月」在法國服役時10戰5勝，所有勝仗均來自軟地至大爛地。Cox說：「如果『齋月』能交出最佳表現，相信在香港一哩錦標會有力爭勝。牠應會留前鬥後，末段以勁勢衝刺。我認為2000米是馬兒的理想途程，我們打算在香港一哩錦標後讓牠留在香港發展，並交由廖康銘訓練，如果能競逐香港打吡等大賽就太好了。」

提到「悉力」在香港盃一戰，Vin Cox坦言：「馬兒今仗與『浪漫勇士』較量，我們清楚知道面對艱巨的挑戰，但我們已為馬兒定下長遠計劃，日後牠會轉戰澳洲，交由華禮納訓練。」

張月勝在鄉村長大，與家人飼養的牲口為伴，自小已對賽馬頗有興趣，但直到2013年首次在現場觀看墨爾本盃時，才真正激起對賽馬的熱情。Vin Cox說：「當時現場的盛況和激動人心的賽事令他希望真正投入賽馬。」