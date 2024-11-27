【戰況R4】馬主自家種馬配出亞福得寶 曾被勸唔好引進香港

蔡惠宏醫生以往係希斯嘅長期支持者，兩人合作嘅「勝威旺」奪得2003年香港打吡大賽，練者第2度返港開倉，蔡醫生自然將愛駒交畀老朋友訓練，結果今晚憑麥道朗策騎嘅「亞福得寶」贏馬，真係好有紀念價值。今場跑第2名為潘頓「管之友」，何澤堯大熱門「盈益善」跑第3，第4名為班德禮「八駿笑昇」。

賽後，馬主蔡惠宏醫生話「亞福得寶」喺澳洲贏2000米或以上，來港後當然主攻長途賽事，而母線係佢名下馬，父系都有份，不過父系就唔係商業用途。蔡醫生本身都有喺澳洲涉獵馬匹配種事業，「亞福得寶」已經係呢個父系成績比較好嘅一駒，而「亞福得寶」來港後需要一段時間適應水土，依家一年左右有馬贏已經好開心。

蔡醫生又表示，初時引入「亞福得寶」都覺得啱希斯訓練，而且大家都好熟絡，多年前有「勝威旺」，希斯都好幫得手。不過，曾經有練馬師勸導唔好將「亞福得寶」引入香港，畢竟香港長途賽程唔多，但馬匹配種係佢嘅興趣，配到隻長途馬都唔介意帶到香港，希望「亞福得寶」今場贏馬後開竅，有適合賽程可以贏多一兩場。

第4場賽果：6-9-1-2

二重彩賽果：6-9(最後賠率34)