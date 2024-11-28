【賽後報告】馬力腳有事退出　雅典武士氣管多血

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，霍宏聲報告，他獲指示讓「牽旺寶寶」領放。練馬師游達榮確認所發出的指示。賽後，周俊樂報告，「永勝金駒」不適應在跑馬地的賽道上作賽，轉直路彎時走外疊。他說，坐騎在直路上對催策毫無反應，他認為坐騎在沙田作賽較合發揮。「領頭先駒」氣管內有很多血。

第2場：被查詢時，周俊樂表示，「謙謙君子」於開閘前除去頭布，於開閘時衝前，因而觸碰閘廂前門及失地。他說，坐騎其後不久受擠迫，繼而居於馬群後列。他進一步表示，他於接近400米處時嘗試佔取預期將繼續向外移出的「電路十號」內側的窄位。他說，「電路十號」並無向外移出，他須勒避「電路十號」。

他又說，他在直路上選擇將坐騎移至「連連勝利」內側以望空，因為他觀察到該駒於接近350米處時向外斜跑，而他覺得這應讓坐騎有最佳機會持續推進上前。他說，坐騎推進至「連連勝利」內側，其後該駒向內斜跑，導致坐騎在最後200嚴重受困而未能望空，並於跑離150米處時在踢中「開心馬」的後蹄之際失蹄。小組考慮了周俊樂的解釋後，認為他在此情況下在直路上採取的競跑策略屬合理。

「連連勝利」末段內閃，在「開心馬」與「同滿滿」（艾兆禮）之間受擠迫，當時「開心馬」在被碰撞後軀後略為向外斜跑，而「同滿滿」則向內斜跑。小組告誡艾兆禮須加倍小心。此駒因而未能被力策至終點。潘明輝因於末段舉鞭時將手臂抬高於肩部水平而被警告。

第4場：被查詢時，布文表示，「幸運同行」在直路上內閃，難以被力策。儘管考慮了是項解釋，小組仍告誡布文，儘管小組認為他於末段的騎法並不影響此駒的最終名次，但他應盡可能持續力策坐騎至終點。賽後，巴度表示，他獲指示讓「符號」領放，但坐騎未能展現足夠前速以做到這點。他說，坐騎於早段居領放馬「太陽高高」外側，其後在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。

第5場：「至合拍」氣管內有很多血。

第7場：賽後，麥道朗報告，坐騎是晚走勢平平，他未能就「閃電」令人失望的表現提供任何解釋。練馬師沈集成表示，此駒賽前的表現令他感到滿意，他認為此駒表現與近仗相若。

第8場：「馬力」抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫發現此駒左前腿不良於行，認為此駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「馬力」退出此賽。被查詢有關「紅逸舍」直路上的騎法時，蔡明紹表示，坐騎持續外閃，難以被全力催策。他說，他因而於末段未能全力催策坐騎。小組告誡蔡明紹，他應盡可能確保盡其所能全力催策坐騎至終點。

賽後，見習騎師黃智弘表示，「雅典武士」沿途外閃，直路上對催策毫無反應。被查詢時，練馬師大衛希斯表示，儘管此駒於11月19日在全天候跑道上試閘時的表現未能令他滿意，但他認為此駒是晚應能交出好表現。他說，他覺得此駒的試閘表現歸因於全天候跑道，他認為此駒是晚應仍能交出好表現。他又說，「年少多好」於早段展現甚快前速，賽事早段步速較標準時間為快，導致此駒陷入不利處境。「雅典武士」氣管內有很多血。