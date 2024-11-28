【600W】何澤堯：我會繼續全力以赴　改進自己

何澤堯於今日晚上在跑馬地的賽事中憑「添開心」贏得他在港的第600場頭馬里程碑，成為香港賽馬史上第11位能在港贏得六百場或以上的騎師，

歷來能在港贏得600場頭馬或以上的騎師包括韋達(1813場)、潘頓 (1783場)、莫雷拉 (1235場)、告東尼 (946場)、柏寶 (806場)、田泰安 (704場)、摩加利 (694場)、馬佳善 (671場)、巫斯義 (659場) 及高雅志 (652場)。

現年34歲的何澤堯說：「這是多年努力的成果，我也需要向這些年來一直支持我的每一位人士表示感謝，大家都對我很有耐心，我對此很感恩。我會繼續努力工作，並力求不斷保持進步。」

「這實在是一件美事，希望之後頭馬會滾滾而來，我會繼續全力以赴及改進自己，令自己成為一位更好的騎師。」他續說。

為何澤堯達至此里程碑的「添開心」由伍鵬志訓練，無巧不成話，何澤堯在港的首匹頭馬「年年如意」便正正由伍鵬志的父親伍碧權訓練，該駒於2010年5月16日為何澤堯帶來在港的首場勝利。

何澤堯迄今贏得13場一級賽，當中10場是憑已退役的前香港馬王「金鎗六十」取得。何澤堯是香港賽馬會見習騎師學校的傑出畢業生之一，於2010/2011年度馬季榮膺香港冠軍見習騎師，之後更於2018/19、2019/20、2020/21及2022/23年度馬季4度獲得「告東尼獎」，去年更成為首位土生土長的好手贏得浪琴國際騎師錦標賽冠軍。