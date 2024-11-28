首次派馬來港　馬漢雅話明要同游達榮見面

澳洲練馬師馬漢雅擁有全澳規模最大的馬房，從練以來戰績彪炳。他去年帶了客戶來港觀賞浪琴香港國際賽事，親身體驗這場一年一度的盛會，今年將重臨香江，於12月8日出席沙田的賽事，但今次他或許要以工作為先。

馬漢雅今年將再次率團觀看浪琴香港國際賽事，也會出席12月4日在跑馬地舉行的國際騎師錦標賽，但今年的最大分別是他將首度派馬來港參賽，麾下的5歲佳駟「摯誠推介」將香港短途錦標挑戰一眾強敵。

「摯誠推介」雖然尚未打開一級賽勝門，但已4度勝出三級賽，包括今年在考菲爾德連勝3場。牠勝出的其中兩項三級賽途程為1100米，另外兩項是1200米賽事。馬兒迄今出賽22次，獲得9冠3亞4季，上仗於11月7日在費明頓一項1000米表列賽跑獲季軍。

馬漢雅目前在維多利亞省及新南威爾斯省設廄，麾下共有逾400匹現役賽駒，數目更是在不斷增加。他的馬房於10月19日迎來大豐收，先憑「勝算公爵」勝出考菲爾德盃，再派出「美孫女」攻下珠穆朗瑪峰錦標。

馬漢雅於去年親身體驗浪琴香港國際賽事4項一級賽的盛況後，便一直渴望與客戶再訪香江。對於今年有機會派馬在沙田上陣，出爭該大賽日的其中一項一級賽，他感到十分雀躍。馬漢雅說︰「今年會有不少客戶一同到來，而該駒所有馬主也準備來港。馬兒看來狀態勇銳，但主隊代表（『嘉應高昇』）可能是匹難以擊敗的勁敵。『摯誠推介』於今年春季的賽績甚佳，實力已提升至另一層次，而馬主也熱衷派牠出外遠征。」

馬漢雅表示，他將會向游達榮取經。游達榮過去曾與馬漢雅合夥練馬，獲香港賽馬會發出練馬師牌照後來港自立門戶，首季即取得卓越成績。馬漢雅說：「我一定會與游達榮見面，他在這裏的開局很好。我們當然會敘敘舊。」

對於游達榮獲發香港練馬師牌照後把握機會來港練馬，馬漢雅並不感到意外。他說：「游達榮是賽馬業界的寶貴人才，我很高興他在香港有一個好開始。」

馬漢雅指現階段尚未為「摯誠推介」落實出賽騎師，馬兒或會夥拍薛凱華。薛凱華將會策騎「不戰而勝」出爭浪琴香港瓶（2400米一級賽），這匹去年一級賽墨爾本盃冠軍被視為此賽的主要爭勝分子。

馬漢雅表示，倘若首次派馬赴港上陣即能取得佳績，日後非常樂意再來港爭逐更多大賽殊榮。他說：「不少人也曾前往香港參賽，能夠與『摯誠推介』一同赴港爭標實在太好，我很期待這次挑戰。」馬漢雅將於周日抵港，然後會為「摯誠推介」的賽前操練督師。