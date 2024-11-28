【分分制勝】唔使落鞭照贏　4歲新星愈戰愈強！

布文贏完的馬匹易配潘頓，今季兩個例子「智智多寶」與「富喜來」均能再下一城，連同上季尾「燊榮之星」，相同換人安排已經錄得3連勝，今期尾場「增強」剛戰於布文胯下建功，今仗升班改由潘頓掛帥，當然值得憧憬。

第10場三班1400米，「增強」在田草1200米打疊連捷，4歲馬表現不斷提升。上場孭頂磅參賽，猶幸步速夠快，追上來比較輕鬆，鞍上人布文也不用落鞭，根本大把在手，加至66分毫無阻力。正正因為加分不多，以為升班改負較輕磅位，或是布文選擇放手原因，豈料今場掛頭牌的「駿奕快車」只評75分，「增強」亦須孭126磅，屬於布文可造磅範圍，但現在鞍上人已換上潘頓，後者曾策同主馬「增有」3度入圍，同屬搏殺人物。

此外，「增強」出自父系「巨富」，在港同父馬中「馬林」、「陽光勇士」及「大數據」均是田草1400米能手，加上本身落腳轉慢，重新增程絕對合適，同場快馬林立，預計步速急速，或削弱了前置的熱門馬「祝願」及「遙遙領先」，相反「增強」在從化已練足氣量，可於這個有利形勢謀取3連勝。

■明治朗