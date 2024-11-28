【賽馬以外】跑道上不能磨滅的陰影？

相信依家係唔少馬迷心目中，賽馬除咗有賭嘅面向，愈嚟愈多人識用運動角度欣賞賽馬，關乎速度嘅比併、人與馬嘅合作，入面牽涉好多計算，絕不簡單。同埋唔知大家有冇留意，依家世界各地嘅大賽，都會裝一個鏡頭喺騎師頭盔到，然後就會將呢段騎師鏡頭片擺上網畀大家睇，再配合啲新科技，就會發現呢啲片段會顯示當時馬匹競跑嘅速度。以最近嘅日本盃為例，筆者睇番「勝局在望」鞍上人武豊視角片段，除咗有顯示馬匹守喺第幾位，更重要係顯示當時速度，早段係造56km/h至60km/h左右，但去到入直路加速時都可以去到68至69km/h，只要諗吓如果喺自己坐喺馬背上，然後以70km/h速度向前衝，嗰度速度感有幾勁，大家心裏有數啦。

好喇，當然「勝局在望」係一級賽冠軍，入直路有咁嘅加速力係好正常，但筆者相信普通一匹競賽馬，要做60km/h應該唔太難啩，萬一喺呢種速度下，馬匹突然受到跑道嘅狀況影響，因而失蹄甚至失平衡拋跌鞍上人，後果可以好嚴重，而估唔到沙田馬場跑道最近卻出現呢種危機，你哋話得唔得人驚先。講緊就係最後直路近170米處嘅一條陰影，已經數次令馬匹在陣上出現跳躍嘅情況。

事情可以由今季開鑼日講起，主角就係賀賢訓練嘅「飛躍精英」，當時呢匹大熱門後上跑第4名，但睇賽後報告，布文話「坐騎於接近170米處時受催策之際跳越草地跑道上顏色稍異之處，因而失去平衡。」之後呢隻馬跑多兩次田草，都出現「約於175米處跳越跑道上顏色稍異之處。」即係跑沙田次次都跳，搞到賀賢都要讓馬兒轉跑谷草。至於希斯就有匹質新馬「綫路盈樂」，初出一役又係喺「接近170米處時跳越跑道上顏色稍異之處」，又出都係有呢種情況，希斯都話可能已經令馬匹記住呢樣嘢，最終可以每次跑到嗰個位都會跳，都咪話唔麻煩。

到咗啱啱禮拜日，又多咗兩隻馬喺最後170米跳一跳，就係「好精神」同埋「十二神將」，唔少人覺得後駒如果唔係跳咗下要修正嘅話，隨時跑入三甲都唔奇。不過，依家都唔係講緊對投注嘅影響，而係萬一真係拋跌騎師，點算呢？首先，由季初到依家都11月尾啦，呢個170米嘅陰影可以維持到依家，以馬會嘅效率，真係好少見，唔通真係不能磨滅？或者有人覺得呢啲只係個別情況，又唔見其他馬都係咁跳？可能有啲馬匹比較膽小，先有出現呢啲情況，好難避免。但筆者又問，明明之前係冇呢個陰影，依家由無到有，令到有啲細膽啲嘅馬跳起，但而最後就係賴隻馬有問題，而唔係話跑道嘅陰影問題，呢啲又係咩邏輯。

嚟緊就係國際賽，如果唔想出意外，馬會係咪應該同所有海外參戰馬嚟一次膽量測試，確保佢哋唔會因為見到陰影跳起，然後先可以畀佢哋出賽呢？筆者真係好想睇吓到時點解決喇。

■山無陵