今期三T六寶400萬　吼實羅富全！

今次周日沙田10場賽事跑6泥4草，三T及六寶獎俱有多寶，預計10元一注獨中派彩均可高達400萬元，切勿錯過捧走巨額彩金機會！三T頭尾關重心不妨吼實羅廐「美神來」及「天威」。羅富全現時廐內馬多已熱身充足，保持進度下有望爭取更多頭馬。

三T頭關第4場四班1200米泥地，除了伍廐「陽光寶貝」返勝途要吼實，羅廐4歲自購馬「美神來」要特別重視。此駒於草地一再拚近未勝，但曾兩度贏出沙田泥閘，今回轉戰泥地決心大，上仗前用眼罩試泥閘勝出，結果加眼罩跑田草1400米得第5名，只輸兩個多馬位而回，今回續用眼罩出戰泥地短途，排4檔易發揮，做馬膽應穩。

三T次關除了吼落班的「水晶酒杯」，尚要吼實「添開心」，此駒剛周三跑谷草1000米，於何澤堯胯下壓倒麥道朗策騎的「連連幸運」勝出，恃勇打疊再跑要吼實。尚有以直路賽為強項的「當家精神」也要提防。三T尾關羅廐「天威」兩戰泥地1冠1季，今次增程排1檔，值得重視。同場「年年友福」泥地材增程跑1800米排2檔，也有利發揮。

六寶獎方面，就吼實一眾勇銳實力馬，例如第7場蔡廐季內兩仗谷草上名的「精算暴雪」、第9場上仗初跑1400米入Q的姚廐馬「皇仁歡星」，以及第10場廖廐大熟大勇的「祝願」等。