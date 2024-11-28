法國超新星周日地標戰！

法國24歲騎師貝知仁，周日展開在港客串期，此耀眼新星已累積逾400場頭馬，所勝一級賽頭馬中包括「文采侯婦」贏出尚羅萬尼錦標，貝知仁今次地標戰獲得5匹坐騎，其中以伍鵬志馬房的「精明選擇」及韋達馬房的「飛躍凱旋」最可看好機會，各位可買獨贏過關2串3。

由於下周日12月8日沙田馬場舉行國際賽，所以今期沙田以泥地賽為主，共編有6場之多，其中第1場伍廐「精明選擇」季內兩度在五班入Q，之後回升四班兩戰俱敗，今次重落最低班次又恢復競爭力。加上此駒是全美國種馬，沙田及從化泥閘都曾經勝出，相信首度跑泥地會有驚喜，未交代馬戰意必盛，配上期待在港打響名堂的貝知仁，獨贏值捧。

第3場五班1200米泥地，「飛躍凱旋」前仗在谷草1000米勝出，近況有水準，韋達馬房今季有「豐盛多彩」重返泥地贏馬，「飛躍凱旋」轉場料有分頭，值得留意。

此外，貝知仁尚為其他3個不同馬房效勞，支持度充足。第2場葉廐4歲馬「黑白」今季3戰均敗不脫節；第5場賢廐「拍馬難追」埋門加強工夫跳4課；第6場容廐「摩界」減分已多下轉泥地尋突破，此3駒都要提防，貝知仁有望在首回合即打響頭炮！