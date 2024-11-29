【分秒在握】陰影跳躍必須正視

今季最令馬迷關注的，怕且係「百七米」事件，話說由開鑼日開始，已有「飛躍精英」在直路最後170米處跳躍失平衡，原因係跑道該處有陰影，最初以為係偶發事件，但想不到這「百七米」事件不斷出現，「飛躍精英」在開鑼日跳完，緊接兩仗田戰在同一位置又再跳躍，幕後恐防馬匹養成壞習慣，因此索性轉戰谷中，結果首戰即入Q。最令人擔心的，係此駒一旦返回田草作賽，會否第4度在同一位置跳躍呢？要知道馬匹係既感性，同時記性亦不差的動物，對周遭風吹草動相當敏感，而一匹馬在同一位置連續3次跳躍，養成習慣其實一點也不奇。「巴基之星」不肯出閘，亦由偶發變成習慣。

而馬匹在最後170米跳躍絕非單一事件，期間的就不再贅述，但剛周日就有「好精神」及「十二神將」在同一位置嘗試跳越該陰影，尤其係「十二神將」在衝得最勁之時收慢以致未能殺入三甲，可以話令捧場客一殼眼淚。試想想，國際賽周立馬來臨，若然外隊馬出現類似意外，人家又會怎樣看香港賽馬呢？

滿好世界勝在機動

周日看好四班1200米草地的「滿好世界」，跑法機動之餘亦有一定追勁，起碼擺在前列，不會走出跑道中外位置看到陰影而跳躍。

■長風