首日出席晨課　貝知仁大讚香港賽道！

法國騎師貝知仁今日(11月29日)正式在港開工，騎者全日為「黑白」、「非惟僥倖」兩駒快跳，另外又為「超加加」進行試閘。貝知仁課後接受訪問，提及到今次來港原因。騎者表示自己以日本和香港視為目標，適逢現時法國馬季歇冬，當地賽事不多，幸好得到機會可前來香港作短期客串，當然要把握機會，現時達成目標在港策騎感到開心。

貝知仁又表示今日首日在港出席晨課，感覺到香港天氣良好，雖然今日只在泥地快試，但感到賽道不錯，而且所試馬匹亦好，自己也和不同練馬師打招呼自我介紹，感謝一眾給予自己支持的練馬師。騎者一向都喜歡香港的賽事模式、環境等，在法國時曾向巫斯義和巴米高取經，兩位法國騎師相當了解沙田和跑馬地賽道，他們也大方分享心得，所以自己對香港也略有了解，而自己最低可造117磅，在香港能造輕磅當然是優勢之一，期望可得到更多支持。

貝知仁又謂，自己當然期望在這段短暫的客串期盡量爭取最多頭馬，而自己亦會因應成績決定稍後會否延長客串期，若然得到理想成績和穩定支持，當然不排除日後在港長駐發展的可能性。