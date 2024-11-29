溫馨提示　伍鵬志今季泥地曾經包T

為令草地以最佳狀態迎接下周日國際賽盛事，今期日賽以泥地賽作主打，共編跑6場，開季至今泥地賽事有限，榜首伍鵬志成績醒神，共得4W成各廐之冠。練者更曾於泥地夜賽中三元，兼且包辦馬房三重彩，成為一時佳話，伍廐今戰強陣出擊，當中更有兩場泥地賽派4駒施馬海戰術，爭取佳績之餘，隨時再包辦馬房三重彩，甚至四重彩亦非奇事。

伍鵬志10月23日於泥地夜賽中三元兼且包T，當晚三重彩頭馬主角「都靈福星」已升上二班，未能於今次第8場三班泥地一哩出戰，贏馬拍檔潘頓改騎亞軍「堅闖」，潘明輝再騎「奮鬥心」，新加入曾於泥地同程上名的「手到再來」及匆匆再跑的「逐步贏」，分別配上希威森與艾兆禮，擺明志在必得。

練者今季與潘頓合作贏6W，是成績最好的拍檔，上仗既然潘頓選擇正確，「都靈福星」先過終點，今次潘頓重騎「堅闖」，自然可優先睇好。

超旺財新勝猶勇

第6場四班1800米泥地，伍鵬志也是派出4駒，新勝的「超旺財」必然是馬房主力，今季專攻田泥一哩循序漸進，直至上仗終於坐正，泥地專家今次再作加程嘗試，從贏馬表現來看1800米必合腳法。同場轉戰泥地力謀突破的「神駒馬靈」，再加上愈跑愈接近之「齊歡最樂」及匆匆再跑的「千里如飛」，同樣有負輕磅優勢，小心又齊齊出擊。

除了「逐步贏」及「千里如飛」之外，伍鵬志尚有「添開心」在剛周三晚跑完匆匆再戰，「添開心」新勝谷草1000米，贏馬依例加7磅至127磅轉爭直路賽1000米，同樣不可輕視。