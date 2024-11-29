【香港一哩錦標】薛恩深信好天朗有得鬥

薛恩即將重臨香江，於12月8日夥拍兩匹一級賽盟主「好天朗」及「賢者無敵」競逐一級賽。自「飛快龍」於2001年攻下香港短途錦標之後，至今再無澳洲代表在這項盛會中奪魁，薛恩今次將肩負為澳洲隊打破悶局的重任。

薛恩目前以墨爾本為策騎基地，他深信來自昆士蘭的「好天朗」有力在香港一哩錦標突圍，為練馬師高亮能建功。薛恩當日也會替練馬師賀賢效力，與「賢者無敵」故劍重逢，出爭香港短途錦標。

現年6歲的「好天朗」前仗夥拍薛恩，出爭1600米一級賽杜勒讓賽，最終以6個半馬位之遙奏凱，此駒上仗交由薛凱華主轡，在維多利亞賽馬會冠軍一哩錦標僅敗於「樂觀派」，屈居亞軍。

在杜勒讓賽中，「好天朗」先居於包尾位置，直至700米處發力上前，並於直路彎取得領先，最終大勝而回。薛恩其後因停賽而未能在維多利亞賽馬會冠軍一哩錦標策騎「好天朗」。薛恩說：「我非常高興，尤其是到香港策騎澳洲賽駒代表澳洲上陣。以牠現時的狀態，我相信牠會交出令大家滿意的表現。」

薛恩同時認為「賢者無敵」在香港短途錦標中有望爭標，雖然「嘉應高昇」看似難尋對手，但「賢者無敵」上仗的表現顯示狀態正拾級而上。 薛恩說：「馬兒今仗將作季內第4次上陣，希望牠能交出服役以來的代表作。我認為那匹熱門馬『嘉應高昇』難以被擊敗，但希望我們能贏得一些獎金。我也很高興能為賀賢效力，我之前在香港策騎時，他給了我很多支持。」

薛恩在香港從騎時成績斐然，其後於2022年初不再申請續牌，並計劃返墨爾本與家人團聚。問到會否再次回港全季策騎時，薛恩答道：「很難說，目前我只專注在澳洲發展，而且成績不俗。香港為我帶來很多美好回憶，我不會斷言不再回來。

薛恩在港策騎期間曾3勝一級賽，他於香港國際賽事日也將為黎昭昇、韋達、方嘉柏及廖康銘策馬上陣。