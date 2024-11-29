港日2選1 　貝知仁：師傅費伯華叫我來港！

歷來有多位法國騎師曾在香港上陣，而貝知仁將成為最新一員，他將於周日首度在港登場，策騎5駒出賽。

現年24歲的貝知仁今年成績驕人，合共勝出6項一級賽，他曾夥拍著名練馬大師費伯華旗下的歐洲最佳年長馬之一「文采侯婦」，先後攻下5項一級賽。這位法國新星已勝出逾400場頭馬，並曾策騎「都會」、「藍深度」、「喜爭先」及「小巧勁力」揚威一級賽。

貝知仁表示：「我有兩個主意，一是到日本上陣，二是到香港。波士費伯華很喜歡香港，不讓我選擇。他叫我去香港，因為香港有兩個頂級馬場，兩條賽道都很好，特點與我們的賽道不同』。」

費伯華門下有數位見習騎師曾來港客串，藉此積攢更多策騎經驗，紀仁安便是其中的一員，他於2010/2011年度馬季來港客串期間，夥拍「雄心威龍」先後攻下香港經典盃及打吡，同屬費伯華門下的巴米高也曾在港策騎。

貝知仁說︰「我從未想過去年能3勝一級賽，更未料到今年會再添6項一級賽頭馬。我今年本以勝出一兩項一級賽為目標已是不錯的成績，但現在勝出了6場，包括主策『文采侯婦』報捷，感覺實在美妙。現在我更有機會來港客串，為今年劃上圓滿句號。」

香港賽馬素來競爭激烈，騎師每周都要努力爭取有限的上陣機會，但歷來也有不少法國好手獲得成功。貝知仁說：「我有很多朋友曾經來港策騎，上星期與巫斯義交談過，他給了我一些駕馭跑道的竅門。我和巴米高也是好友，也與他談過跑道及最佳策騎方法。至於賀銘年，我也認識了他好一段時間。」

繼司馬克之後，有多位法國騎師先後來港策騎並取得優異成績，包括畢奇、費柏龍、冼毅力、李格力、宋卓時及巫斯義，其中巫斯義曾合共在港贏得659場頭馬，此外，杜利萊也是當中的表表者，曾在港取得571場頭馬。貝知仁說：「我父親以前在馬房生活，所以我也在馬房中長大，在馬格內與馬匹為伴。當騎師原本並非我的志向或目標，但經過多年的薰陶後，感覺愈來愈好，有當騎師的念頭再自然不過。我曾在邁松拉菲特跟隨告朗德學藝兩年，他是跳欄及平地賽練馬師，後來費伯華先生叫我回家。」

貝知仁曾在告朗德及費伯華馬房擔任見習騎師，於2016年在邁松拉菲特首勝頭馬，他於周日主策5駒上陣。貝知仁說：「我沒想過會有5匹坐騎，很高興練馬師對我有信心，因為當你人生路不熟，便很難獲得別人的信任。法國於2月沒有大賽舉行，現在這樣正好，如果我獲得支持，又取得一些頭馬，那麼我可以留在香港更久，這取決於我是否取得支持及成績，不過我肯定這不會是我最後一次在香港策騎。」

周日沙田的焦點賽事為第7場二班1200米泥地半島金禧盃，「喜至寶」將在何澤堯胯下力爭同程第4捷。何澤堯說：「馬兒今仗回師取勝途程，希望牠再有佳作。牠上仗的表現令人有點失望，且看牠今次表現如何。」

至於呂健威馬房新勝馬「遙遙領先」，將出爭第10場三班1400米，何澤堯說：「上仗是馬兒一場漂亮的勝仗，牠的感覺良好。牠是一匹十分忠誠的賽駒，但在晨操時仍略欠成熟，希望牠能進步成長。」