貝知仁周日有接風馬！

踏入12月賽期，終於迎來今季首位新面孔騎師，24歲法國年輕好手貝知仁，周日賽事起，將會客串兩個月，直至年初三賀歲賽為止。以這位近年歐洲馬壇冒起新星，今次東來客串，自然期望擴闊視野精進騎技，騎者不諱言首戰力爭有個好開始相當重要，務必全力打響頭炮。

對於首次來港客串，貝知仁表示起初是在香港與日本兩個地區2選1，但考慮到歷來有不少法國騎師來港發展，而自己亦曾徵詢過現時從練巫斯義，以及好友巴米高意見，因此決定以香港為首選。而在周日沙田賽事，貝知仁共有5駒出戰，巧合首匹坐騎，正是第1場1號馬「精明選擇」，能夠一擊即中打響頭炮，肯定別具意義。

精明選擇五班遇良機

以「精明選擇」對上兩仗表現失準，一場輸際遇全程外疊望空推進，剛戰轉跑谷草一哩，或許歸咎場地不合，如今再度轉場初跑泥地，雖然性能未明，但以今季落五班兩戰田草1400米俱獲亞，證明班次有利，既然對手亦無泥地了不起之輩，「精明選擇」集強配、班利及好檔，相信騎者亦會好好把握這個黃金機會。

周日貝知仁另一匹實力坐騎「黑白」，屬騎者昨朝開操首跳，而葉楚航高度重視安排騎者最後試跑，藉此先讓騎者加強手感，此駒上場於田草1200米表現欠佳，未知是否於谷草敗陣後，相隔11日再跑未回氣所致，隨後安排北上休息復原，早前從化試閘展現悅目追勢，抖足個半月今仗再來，當可視為貝知仁周日的爭勝籌碼。其餘坐騎之中，值得憧憬尚有為容廐效力「摩界」，慢熱分子今季經過首仗谷草一哩熱身，狀態循序漸進，用貝知仁亦屬此駒來港至今最強配搭，馬房誓要走出低谷，鬥志毋庸置疑。