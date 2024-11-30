【分分制勝】戰駒息息相關　部署連線闖關

蔡約翰今期出馬7匹，部分戰駒的馬主息息相關，例如第9場「大利好運」馬主霍廣行，同時是第4場「獵寶勤」的合夥馬主；第5場「星際快車」馬主榮智健，亦是尾場「鐵金剛」22/23蔡約翰練馬師賽馬團體的經理人；至於第8場「德心知遇」馬主之一李烈龍，今期第5場希廐的「心雄雄」也屬其名下愛駒。相關人馬刻意安排同日登場，擺明車馬拍住出擊，值得關注。

第9場四班1400米草地，「大利好運」至今6戰仍未開胡，但先後3度入圍，演出尚算穩定。上場休後復出跑田草1200米，眼看狀態未算突出，結果牠仍能追回季軍，反映目前在49分水平極具競爭能力。今次改攻1400米，上季跑同程曾負於「信心星」、「艾莉奧」而壓倒「風火恆雲」，這席季軍水準不弱，如今踏入5歲更添成熟，再戰同程，當可交出更強火力。

狀態方面，「大利好運」省完一仗之後，體態明顯轉輕，上力程度亦好，埋門與同主馬「獵寶勤」拍跳，從後追趕姿態從容，走勢吸引。實戰或遇偏慢步速，走外疊及早提速，有權捷足先登。

■明治朗