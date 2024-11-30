何澤堯出戰國際騎師錦標賽跟高手學嘢

參與國際騎師錦標賽，對剛於周三贏得在港第600場頭馬的本地好手何澤堯來說意義重大，他去年勇奪此賽冠軍，視之為策騎事業上其中一個高峰。

何澤堯下周三與來自全球各地的好手，包括潘頓、麥道朗、莫雅、布文、田泰安、杜苑欣、金美琪、巴米高、川田將雅、布宜學及簡國能，在跑馬地角逐國際騎師錦標賽。何澤堯說：「參加此賽的都是經驗豐富的世界級騎師，無論場內場外，我們都不乏互相交流的機會，這是令自己繼續進步的好時機。」

回憶去年奪冠，雖然坐騎具不俗實力，但何澤堯坦言當時並非有十足的信心，他說：「始終高手雲集，亦有太多不同因素主宰勝負，奪冠也令我喜出望外。無疑我們主場作賽佔有一些優勢，明白在場地狀況有變的情況下如何應變，但不要忘記對手都是經驗豐富之輩，跑馬地的場地當然難不倒他們。」何澤堯續說：「展望今屆國際騎師錦標賽，我仍會跑好每一匹馬，不會有任何壓力，始終另外11位都是世界級好手，我能從中學習。」

展望12月8日的香港國際賽事，何澤堯對香港一哩錦標的坐騎「錶之銀河」抱有一定期望，他說：「『錶之銀河』上仗角逐馬會一哩錦標後態況良好，上仗由於遇上不利後追的場地，馬兒能跑入季軍已相當好，牠仍在成熟進步，本身夠大步，氣量亦足，相信牠在國際賽會有更進一步的表現。」