【張基焦點】川河型駒進步夠贏

今季新開倉的游達榮成績不俗，不少馬房加盟其馬房後都有進步演出，「川河型駒」上仗表現大幅改善，再攻1400米有權補中。另外，「滿好世界」今次檔好，狀態亦有提升，遇弱旅機會樂觀。「龍之輝」今季表現並不突出，但轉爭泥地卻有權帶來突破。「大浪圖田」經兩仗熱身後，狀態肯定比前好，本身有能力，練者有鬥志不能忽視。

第9場四班1400米草地，「川河型駒」上季來港於方嘉柏馬房時表現平平，今季加盟游達榮馬房後早期晨課亦不突出，上仗入圍但賽前試閘明顯未夠，結果仍得季軍，復課後同樣再試泥閘，走勢與上次明顯不同，首名衝線姿態吸引，狀態進步極大，今次得1檔之助，畢竟本身是來港評76分的自購馬，現居四班有優勢。

第2場四班1200米草地，「滿好世界」上仗初起已經幾乎贏馬，幕後鬥志佳，肯定想盡快交代，復課於從化試泥地大閘走來紋風不動，今回四班對手弱，難尋敗理。

第7場二班1200米泥地，半島金禧盃，「龍之輝」上季6戰3冠2亞表現可人，今季跑兩仗卻毫無好感，上仗大敗賽後檢驗無問題，可能是前置馬未能放頭導致演出失準，復課試泥地大閘並無不妥，更喜見有火氣，以往泥閘姿勢甚佳，今回抽外檔若然能重現前速，放得出無懼此組對手。

第10場三班1400米草地，「大浪圖田」體重1,190磅大馬往往要季尾才跑得好，今季初狀態未夠靚，況且兩仗檔位一般，均只輸3乘許可接受，今次賽前工夫比前多，熱身後已跑起狀態，轉抽2檔好位，不無變身條件。