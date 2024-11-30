【進階選項】精算暴雪泥地犀利

人稱蔡神仙的蔡約翰，自2001年來港開倉，轉眼間23個年頭，早前在電視看見神仙受訪，不常出現在鏡頭前的他，一刻感覺真的歲月不饒人，始終已年屆七十，加上香港做練馬師，身心並用、鬥智鬥力，12屆冠軍練馬師成就前無古人，後是否無來者無人知，但此刻即使變回凡人，其功績已是香港傳奇。上季馬房多捷馬數量減少，但「氣勢」及「驕陽明駒」等今季復出繼續交到成績，另一匹「精算暴雪」今午出戰第7場泥地1200米，亦有望打開季內勝門。

Per Incanto這系馬之所以受香港馬圈歡迎，皆因其子嗣能應付不同跑道及場地，加上性賦早熟，草地固然出色，而源自「街頭口號」血緣泥地一樣無問題。如果大家有時間上馬會網重溫「精算暴雪」過往試泥閘片段，每次都輕鬆完成，對踢起的沙泥絕不抗拒。今季復出跑兩仗都第3，上場起步略慢，加上當晚東廐大殺四方，就算無意外亦未必能勝。今次轉場換麥道朗，此組快馬多夠步速，可一如試泥閘般後上殺敵。

第8場「精英雄心」前周三報跑谷草一哩，結果打風取消賽事，變相賽前有時間讓布文試多課泥閘，讓他對馬兒性能加深了解。其實之前主理的班德禮對此駒亦很熟悉，上季尾後追以超班姿態輕勝，反而上場同程1.6倍重磅卻跟前，最終未能增速。後上馬排外檔而賽前泥閘1200已綵排好跑法，實戰一哩就追得切。