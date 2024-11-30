【獨門秘技】呢隻係今季伍廐首匹連捷馬

伍鵬志暫時以21W領先，最特別之處今季未有連捷馬，贏完再出17次只有5次季軍，竟然連Ｑ都未入過，今次又有「添開心」及「超旺財」兩駒上次贏完，相信後駒可打破數據。

第6場四班1800米泥地，「超旺財」上季尾起由何澤堯一手處理，之前連取3次殿軍，季初一役守好位入直路，可惜末段加速力不強，只能維持本身速度，累積經驗後，近兩仗明顯轉彎前已發力，直路早段已出頭，結果取亞冠各一，上仗開齋更輕勝對手兩個馬位，很明顯騎者已完全掌握發力點，今仗增程跑1800米排9檔，可預期早段可更輕鬆留守二疊好位，一如近仗直路出頭走甩對手，贏開埋門再試大閘，備戰亦相當積極，有力成伍廐今季首匹連捷馬。

除「超旺財」外，何澤堯另一可留意之坐騎為第9場四班1400米草地的「城中勇士」，上季主攻泥地，1200米稍短一哩又嫌長，今季轉爭草地戰鬥力不減，初出即在1200米得季軍僅輸半馬位，上仗應留而放難作準，今仗首跑1400米排好檔，最啱發揮。■西門獨

西門獨Q過關

第6場2超旺財

拖 3發財秘笈6年年友福10天威

第9場14城中勇士

拖 3特別美麗11大利好運12卓越蒨鋒